В Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы

Ожидается, что десятки тысяч людей выйдут на митинг у Кнессета и в других местах, протестуя против судебной реформы.

Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Голосование по реформе в Кнессете и протесты ознаменуют собой самый судьбоносный день для спорного пакета судебной реформы, проводимого правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который ограничит способность Высокого суда отменять определенные решения Кнессета или правительства и даст политикам больше права голоса при выдвижении кандидатов в скамейку запасных.

Противники реформы предупредили, что эти шаги по существу нейтрализуют демократическую систему сдержек и противовесов Израиля. А еженедельные акции протеста выводят на улицы 100 000 и более человек, что заставляет правительство идти на компромисс. Сторонники реформы отвергают критику и говорят, что это изменит баланс между судьями и политиками в пользу демократически избранных законодателей.

12-й канал сообщает, что организаторы сообщили полиции, что ожидают около 30 000 протестующих возле Кнессета для демонстрации в 14:00, хотя власти ожидают, что их число будет значительно больше. Неделю назад в Иерусалиме прошла демонстрация из-за судебной реформы, в которой приняли участие около 70 000 человек.

В рамках подготовки полиция установила второй ряд баррикад, защищающих здание парламента. Ожидается, что к акции протеста будут привлечены сотни дополнительных полицейских.

Начиная с 16:00 законодатели внутри соберутся на пленуме для рассмотрения в первом чтении законопроекта, который предоставит правящей коалиции контроль над Комитетом по назначениям судей, который выбирает новых судей Верховного суда. Если законопроект будет принят, как многие ожидают, то он вернется в комитет до двух последних голосований Кнессета.

Организаторы призвали противников законопроекта также принять участие в других акциях, таких как акции протеста возле школ с 08:00 до 10:00 и марши с флагами в различных местах по всей стране в 10:00. Также крупномасштабные акции протеста запланированы в Тель-Авиве и других местах.

В воскресенье президент Ицхак Герцог заявил, что, по его мнению, компромиссное соглашение по пересмотру судебной системы может быть заключено в течение нескольких дней после переговоров с различными участвующими официальными лицами.

«Из всех моих обсуждений видно, что на основе тех принципов, которые я представил на прошлой неделе, можно прийти к договоренностям в относительно короткие сроки», — сказал он.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.