Актриса Галь Гадот похвасталась новым стильным образом

37-летняя израильская актриса, звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Красное уведомление» Галь Гадот активно ведет страницы в социальных сетях и делится с поклонниками личными фотографиями, на которых демонстрирует новые стильные образы. Недавно знаменитость показала пиджак, который нужно иметь в гардеробе каждой модницы.

Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке актриса сидит на стуле в объемном пиджаке ярко-фиолетового цвета, который отлично сочетается с широкими джинсами и мятной рубашкой. На первой фотографии голливудская звезда смотрит прямо в камеру, а на другом — мило улыбается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

Поклонникам понравился ее образ, в частности цвета, которые она в нем соединила, потому что они хорошо подчеркнули естественную красоту лица знаменитости: «Красивая», «Богиня», «Самая красивая женщина в мире», «Королева», «Выглядишь великолепно», — написали фолловеры в комментариях.

«Курсор» писал ранее, что 37-летняя популярная израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая главные роли в фильме «Чудо-женщина» входит в число знаменитостей, которые не боятся показывать поклонникам свою естественную красоту.

Еще мы писали, что в 2022 году в рейтинге «Самых красивых лиц» оказались три израильтянки — актриса Галь Гадот, модель Иден Файнс и модель Яэль Шелбиа.