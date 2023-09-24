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Акции протеста в Израиле — в ЦАХАЛе вспыхнул скандал из-за «противоречивого» поступка солдата

12:10, Вчера
Новости Израиля
цахал фото
Фото: depositphotos.com
ЦАХАЛ накажет солдата за пение национального гимна на протесте в Тель-Авиве.

ЦАХАЛ примет дисциплинарные меры против солдата, который исполнил национальный гимн Израиля на главной демонстрации судебной реформы в субботу вечером на развязке Каплан в Тель-Авиве.

Об этом сообщают ивритоязычные СМИ сегодня в воскресенье.

Израильские военные запрещают участие в политических акциях протеста во время службы.

Сообщается, что солдат заявил, что его командиры одобрили его участие в акции протеста. В ответ ЦАХАЛ заявил, что рассмотрит претензии после Йом Кипура.

«Этот инцидент противоречит ценностям ЦАХАЛа, он расследуется соответствующими сторонами и будет рассмотрен соответствующим образом», - говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля, которая стремится избежать раскола, образовавшегося в ее рядах из-за политических разногласий и продолжающихся протестов, за последние месяцы стала свидетелем того, как сотни резервистов объявили о прекращении своей службы в рамках забастовок против правительственной судебной реформы.

Ранее военные отстранили от должности офицера в звании майора за протест в пользу реформы в военной форме на большом проправительственном митинге в Иерусалиме в апреле.

Курсор писал, что Нетаниягу вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за жеста в адрес протестующих в Нью-Йорке.

Напомним, что мы сообщали, сколько израильтян поддерживают протесты против Нетаниягу в США - опрос. 

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