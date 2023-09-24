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Нетаниягу вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за жеста в адрес протестующих в Нью-Йорке

08:17, Сегодня
Новости Израиля
нетаниягу скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Политик, как сообщается, не знал, что его снимают.

В субботу появились кадры, на которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу раздражительно жестикулирует рукой в ​​сторону протестующей в Нью-Йорке. Это редкий случай, когда премьер-министр продемонстрировал подобную реакцию в связи с протестами против программы реформы судебной системы его правительства.

13 канал опубликовал видео, сообщив, что оно было снято в пятницу, когда Нетаниягу совершил необъявленную поездку в местную больницу, чтобы навестить друга во время своей поездки в США.

После того, как он вышел из машины и оказался на тротуаре, израильтянка, которая, очевидно, узнала премьер-министра, начала неоднократно кричать «Позор!».

На кадрах видно, как Нетаниягу в ответ делает пренебрежительные жесты в ее сторону.

Затем его видно входящим в здание.

13 канал заявил, что Нетаниягу, по-видимому, не знал, что его снимают на видео, добавив, что инцидент был снят человеком в соседнем здании.

«Эксклюзив: Премьер-министр Нетаниягу реагирует на протестующего, кричащего ему «позор» на улицах Нью-Йорка. Мы никогда раньше не видели, чтобы Нетаниягу так реагировал на протест. Понятно, насколько его беспокоят протесты», — говорится в твите журналистки 13 канала, собравшем множество просмотров и комментариев.

Демонстранты, выступающие против реформ, преследовали Нетаниягу на протяжении всей его поездки в США, проводя митинги, на которых присутствовали сотни человек. Акции прошли на Таймс-сквер и возле места встречи Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. Протестующие также провели серию мероприятий в Калифорнии, когда в начале недели премьер-министр посетил штат для встречи с Илоном Маском.

Курсор писал, что Нетаниягу возвращается в Израиль - итоги его поездки в США.

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