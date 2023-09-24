Нетаниягу вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за жеста в адрес протестующих в Нью-Йорке

Политик, как сообщается, не знал, что его снимают.

В субботу появились кадры, на которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу раздражительно жестикулирует рукой в ​​сторону протестующей в Нью-Йорке. Это редкий случай, когда премьер-министр продемонстрировал подобную реакцию в связи с протестами против программы реформы судебной системы его правительства.

13 канал опубликовал видео, сообщив, что оно было снято в пятницу, когда Нетаниягу совершил необъявленную поездку в местную больницу, чтобы навестить друга во время своей поездки в США.

Exclusive: PM Netanyahu reacts to a protester shouting “shame” at him in the streets of NYC. We’ve never seen Netanyahu react to the protest that way in the past. It is clear how much the protests bother him. pic.twitter.com/maW9Qfxczj — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) September 23, 2023

После того, как он вышел из машины и оказался на тротуаре, израильтянка, которая, очевидно, узнала премьер-министра, начала неоднократно кричать «Позор!».

На кадрах видно, как Нетаниягу в ответ делает пренебрежительные жесты в ее сторону.

Затем его видно входящим в здание.

13 канал заявил, что Нетаниягу, по-видимому, не знал, что его снимают на видео, добавив, что инцидент был снят человеком в соседнем здании.

«Эксклюзив: Премьер-министр Нетаниягу реагирует на протестующего, кричащего ему «позор» на улицах Нью-Йорка. Мы никогда раньше не видели, чтобы Нетаниягу так реагировал на протест. Понятно, насколько его беспокоят протесты», — говорится в твите журналистки 13 канала, собравшем множество просмотров и комментариев.

Демонстранты, выступающие против реформ, преследовали Нетаниягу на протяжении всей его поездки в США, проводя митинги, на которых присутствовали сотни человек. Акции прошли на Таймс-сквер и возле места встречи Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. Протестующие также провели серию мероприятий в Калифорнии, когда в начале недели премьер-министр посетил штат для встречи с Илоном Маском.

Курсор писал, что Нетаниягу возвращается в Израиль - итоги его поездки в США.