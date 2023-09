Нетаниягу вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за жеста в адрес протестующих в Нью-Йорке

Политик, как сообщается, не знал, что его снимают.

В субботу появились кадры, на которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу раздражительно жестикулирует рукой в ​​сторону протестующей в Нью-Йорке. Это редкий случай, когда премьер-министр продемонстрировал подобную реакцию в связи с протестами против программы реформы судебной системы его правительства.

13 канал опубликовал видео, сообщив, что оно было снято в пятницу, когда Нетаниягу совершил необъявленную поездку в местную больницу, чтобы навестить друга во время своей поездки в США.

Exclusive: PM Netanyahu reacts to a protester shouting “shame” at him in the streets of NYC. We’ve never seen Netanyahu react to the protest that way in the past. It is clear how much the protests bother him. pic.twitter.com/maW9Qfxczj

— נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) September 23, 2023