Акции протеста возле здания национальной полиции в Иерусалиме закончились арестами

Организация правовой помощи Хонену получила сообщения о задержании по меньшей мере 10 человек во время демонстрации по поводу смерти Ахувии Сандака, которая прошла возле штаб-квартиры национальной полиции в Иерусалиме.

Об этом сообщает 7 канал.

Протестующие сообщили, что полиция применила к ним жестокое насилие. На кадрах с места происшествия видно, как офицер пограничной полиции ударил одного из протестующих ногой, а другой офицер пограничной полиции ударил его кулаком в спину. Адвокат от имени организации Хонену помогал задержанным в полицейском участке.

«После неподчинения приказу местного полицейского о разгоне полиция приняла меры по подавлению беспорядков и эвакуации людей с дороги, было произведено семь арестов лиц, нарушивших общественный порядок. Между тем, полиция обнаружила во владении двоих подозреваемых штурмовое оружие — складные ножи и бита. Мы и впредь будем разрешать акции протеста в рамках закона, но не допустим нарушения общественного порядка, насильственных беспорядков и риска для участников дорожного движения, нарушающих закон», — отметили в полиции.

В последние недели протестующие несколько раз проводили демонстрации в Иерусалиме против действий полиции в деле Сандака, убитого во время полицейской погони в районе Биньямин более года назад.

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