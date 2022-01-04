Французской полиции предстоят дисциплинарные слушания из-за большого числа убийств женщин

Дети — 3, 7 и 11 лет — жили с матерью, но не были дома во время ужасного нападения.

Шесть французских полицейских появятся на дисциплинарных слушаниях 4 января по обвинению в «административных недостатках» ужасного дела Шахинес Дауд, убитой ее мужем в мае прошлого года. Дауд стала 113 женщиной, убитой во Франции в 2021 году, и это число продолжает расти, несмотря на громкие кампании и правительственные меры, направленные на борьбу с насилием.

Об этом сообщает france24.com.

Поздно вечером 4 мая 2021 года Шахинес Дауд вышла из своего дома на авеню Карно в престижном районе Мериньяк недалеко от Бордо на юго-западе Франции. 31-летнюю мать троих детей преследовал ее бывший муж.

Он несколько раз выстрелил ей в ноги, и она упала на землю. Он взял банку с горючей жидкостью из фургона, припаркованного перед их домом, облил ее и поджег. Пожарная команда прибыла вскоре после 18:30, но женщина умерла.

Ее 44-летний бывший муж скрылся до приезда властей. Его арестовали через полчаса, почти в 5 километрах в соседнем районе Пессак. На момент ареста у него было ружье 12-го калибра, дробовик и лента с патронами. Их дети — 3, 7 и 11 лет — жили с матерью, но не были дома во время ужасного нападения.

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