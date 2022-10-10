Акция протеста: сегодня Тель-Авив выскажется против российской агрессии

В Тель-Авиве возле посольства россии в понедельник, 10 октября, пройдет акция протеста, связанная с террористической деятельностью российской армии.

10 октября в 20:00 у посольства россии* в Тель-Авиве пройдет акция протеста.

Об этом сообщили Detaly.

Митинг организовали представители украинской диаспоры в Израиле. Люди намерены высказаться против обстрелов Киева и всей Украины, которые потрясли сегодня своей жестокостью.

В заявлении организаторов мероприятия сказано: «Мы шокированы ужасными обстрелами мирного населения и общественной инфраструктуры, с помощью которых государство-террорист россия в очередной раз отомстило за успешную оборону нашей родины».

Организаторы призвали всех желающих присоединиться с флагами и плакатами. Протесты против жестоких обстрелов городов Украины пройдут по адресу А-Яркон, 120.

При этом они настаивают, чтобы митингующие вели себя культурно, «даже если эмоции подталкивают действовать иначе».

«Это важно для нашей дальнейшей деятельности», — добавили организаторы акции.

Как сообщал ранее «Курсор», россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно. СМИ и множество Телеграм-каналов сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах пропали свет и/или вода.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!