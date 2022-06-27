Тель-Авив вошел в ТОП-7 лучших технологических экосистем мира

Американская исследовательская компания Startup Genome поставила Тель-Авив на седьмое место в ежегодном обзоре лучших в мире экосистем для стартапов.

«В Израиле больше стартапов на душу населения, чем в любой другой стране мира, благодаря сплоченному предпринимательскому сообществу, впечатляющим возможностям в области исследований и разработок, образованному населению и мощной государственной поддержке», — отметили в Startup Genome.

Стартапы Тель-Авива оцениваются в 120 млрд долларов, а в 2021 году они привлекли рекордные 20 млрд долларов, что составляет 63% от общего объема инвестиций в стране. Кроме того, в городе было 30 единорогов, то есть компаний стоимостью более 1 млрд долларов, и 20 компаний, которые стали публичными, собрав 4 млрд долларов.

По данным исследовательской фирмы, в 2021 году компании, занимающиеся кибербезопасностью, привлекли 8,8 млрд долларов, что в три раза больше, чем в предыдущем году.

Другие причины, по которым стартапы переезжают в Тель-Авив, включают налоговые льготы и вычеты для индивидуальных инвесторов, которые инвестируют в исследования и разработки на начальных этапах развития компании. Министерство экономики Израиля также предлагает субсидии на заработную плату для определенных групп, таких как студенты и меньшинства.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле началось строительство 20 тыс. новых квартир в первом квартале 2022 года.

Кроме того, Курсор писал, что палаточные городки появляются по всему Израилю в знак протеста против роста стоимости жилья.

Еще напомним, что банки и кредитные компании в Израиле будут работать по-новому.