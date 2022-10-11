Альтернатива — война: в США сделали заявление о морской сделке между Израилем и Ливаном

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена находится на грани достижения крупного дипломатического прорыва, а Ливан и Израиль кажутся ближе, чем когда-либо, к разрешению многолетнего спора о морской границе.

Об этом сообщает 7Kanal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По его словам, неспособность решить вопрос ливанско-израильской морской демаркации может оказаться катастрофой.

«Альтернатива — война. Никто этого не хочет», — сказал собеседник издания.

Как сообщал Курсор, подписание договоренности между Ливаном и Израилем о морской границе «завершено на 95 процентов». Об этом в субботу, 10 сентября, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб.

По его словам, обе стороны заинтересованы в скорейшем заключении соглашения, и сейчас самое подходящее время для этого, поскольку новое правительство в Израиле после ноябрьских выборов «может иметь другие интересы».

«Есть мнение, что если Биньямин Нетаниягу придет, подписание соглашения может сорваться. Здесь может прийти президент с другим подходом и видением. Поэтому настало время для соглашения», — сказал глава МИД Ливана.

Как известно, Ливан и Израиль, чья граница патрулируется ООН, не имеют дипломатических отношений. Они возобновили переговоры о морской границе в 2020 году, но процесс застопорился из-за заявления Бейрута о том, что карта, использованная ООН в переговорах, якобы нуждается в изменении.

Изначально Ливан требовал 860 квадратных километров в спорной морской зоне, но затем запросил еще 1430 квадратных километров, включая часть газового месторождения Кариш. Израиль утверждает, что месторождение находится в его водах и не является частью спорной территории, относительно которой ведутся переговоры.

Как сообщал Курсор в конце августа, Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений. Акцент на переговорах с США по заключению соглашения между Израилем и Ливаном сместился в сторону компенсации и объемов газа по обе стороны морской границы.