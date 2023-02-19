«Американцы в ужасе»: Лапид отреагировал на нашумевшее заявление посла США в Израиле

Лапид сказал, что, если Израиль не будет придерживаться демократических ценностей, дружбе с США придет конец.

В новом тв-интервью лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал слова посла США в Израиле Тома Найдса о том, что он передал премьер-министру Биньямину Нетаниягу сообщение администрации Байдена с призывом замедлить принятие законодательства, касающегося правовой реформы.

Об этом пишет 7 канал.

Лапид заявил, что Израиль «проигрывает Соединенным Штатам», и добавил, что американцы «постоянно разговаривают со мной и пребывают в ужасе от происходящего». Относительно заявления о том, что США вмешиваются в дела Израиля, глава оппозиции сказал: «Мы просим США вмешиваться каждый день — от помощи или финансирования до Железного купола. Американцы ясно говорят — дружба основана на общих демократических ценностях, и если вы не будете их придерживаться, дружбе придет конец».

Кроме того, как пишет 7 канал, министр национальных миссий Орит Струок также отреагировала на слова посла США, касающегося правовой реформы.

«Странное заявление — он член левых протестующих. То, что они называют революцией, — это просто закон, который приведет нас туда, где находятся Соединенные Штаты», — сказала Струк Армейскому радио о судебной реформе.

Кроме того, она раскритиковала лидера оппозиции: «К сожалению, Лапид настраивает США против нас. Тот, кто возглавляет этот несоразмерный протест, настраивает мир против Израиля. Это абсурдное событие, которое уже бросает тень на сионизм этих людей».

Читайте подробнее: посол США в Израиле рассказал, с каким призывом администрация Байдена обратилась к Нетаниягу.