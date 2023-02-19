Посол США в Израиле рассказал, с каким призывом администрация Байдена обратилась к Нетаниягу

Посол США в Израиле Том Найдс сказал, что администрация Байдена призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу «сделать паузу» в усилиях его правительства по капитальной перестройке судебной системы.

«Мы говорим премьер-министру — как я говорю своим детям — «нажми на тормоза, притормози, постарайся прийти к консенсусу, сблизь стороны», — сказал Найдс бывшему чиновнику администрации Обамы Дэвиду Аксельроду во время их интервью, которое транслировалось в четверг.

Найдс также выразил разочарование в том, что Нетаниягу не уделяет должного внимания предупреждениям экономистов о запланированной его правительством реформе судебной системы, усилиям по продвижению мер по улучшению условий жизни палестинцев, а также разочарование в связи с поселенческой деятельностью правительства. Посол также выразил свое разочарование в некоторых странах Персидского залива из-за их неспособности осудить такие действия, свою озабоченность по поводу смертоносного цикла насилия между израильтянами и палестинцами, а также по поводу «провокационного» недавнего визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Что касается судебной реформы, Найдс повторил, что США не собираются «диктовать» конкретные части предлагаемой правовой перестановки, например, как должны назначаться судьи в Верховный суд.

«Однако, — пояснил Найдес, — единственное, что связывает наши страны, — это чувство демократии и чувство [важности] демократических институтов».

«Благодаря этому мы защищаем Израиль в ООН, — сказал он. — Когда мы считаем, что эти демократические институты испытывают стресс и напряжение, мы выражаем [нашу обеспокоенность]. Это то, чем мы сейчас занимаемся».

Он признал, что США «должны быть осторожны в том, как [они] говорят странам, что делать», но сказал, что «неразрывные отношения», которые Вашингтон поддерживает с Иерусалимом, дает США «пространство» для некоторых указаний.

Посол отметил, что от 50 до 60 процентов израильтян выступают против планов правительства по преобразованию судебной системы и что это чувство «определенно» распространяется на американских евреев — «и не только либеральные евреи, такие как я, но и современные [ортодоксы] и консервативные [евреи] очень обеспокоены».

Несмотря на то, что правительство работает над продвижением первых компонентов судебной реформы в Кнессете на этой неделе, Найдс выразил оптимизм в отношении того, что коалиция согласится отказаться от перестройки.

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