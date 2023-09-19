Амихай Элиягу дал оценку протестам во время визита Нетаниягу в США

По словам министра по делам Иерусалима и наследия, противники правительства "повсюду клевещут на Государство Израиль".

Министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу дал оценку протестам во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США.

Об этом сообщает Israel National News.

По словам Элиягу, протестующие наносят ущерб международному положению Государства Израиль.

«Они не братья. Они повсюду клевещут на Государство Израиль. Я слышал это от иностранных дипломатов, которые пришли и сказали: «Они причиняют вам боль. Они говорят нам ложь о вас». Это группа людей, которые причиняют вред всем нам», - сказал министр.

Он также отметил, что "мы не клевещем на Государство Израиль перед всем миром, мы не очерняем Государство Израиль перед всем миром", - подразумевая действия нынешнего правительства.

«Это не страна их отца, эта страна принадлежит всем нам. Мы говорим о группе нечестивцев, которые готовы выплеснуть ребенка вместе с водой, выколоть этой стране оба глаза. Ради Б-га, кто поставил вас во главе группы BDS? Вы не наши братья. Вы наносите вред всем интересам Государства Израиль», - подытожил Элиягу.

Как сообщал Курсор, накануне министр образования Йоав Киш обратился к протестующим против премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его визита в Соединенные Штаты.

"Те, кто пытается дискредитировать и срывать очень важный политический визит премьер-министра Израиля в США, не поддерживают государство — они вредят государству", - считает глава Минобразования.

Также Курсор писал, что президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли.