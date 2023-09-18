Йоав Киш дал оценку протестам во время визита Нетаниягу в США

По словам министра образования, те, кто пытается сорвать очень важный политический визит премьер-министра, не поддерживают государство, а вредят ему.

Министр образования Йоав Киш обратился к протестующим против премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его визита в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает портал Maariv.

По словам Киша, "есть предел ненависти, есть вещи, которые делать нельзя".

"Те, кто пытается дискредитировать и срывать очень важный политический визит премьер-министра Израиля в США, не поддерживают государство — они вредят государству", - считает глава Минобразования.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ночь на 18 сентября вылетел самолетом из Израиля в Соединенные Штаты. Первая остановка премьер-министра состоится в Калифорнии, где запланирована встреча с владельцем "Твиттера" и Space-Х Илоном Маском. В рамках этой встречи также планируется провести часовую дискуссию в прямом эфире.

После этого премьер-министр прибудет в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведения ряда встреч на высшем уровне.

Также Курсор писал, что президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли.

По данным СМИ, Байден предложил Нетаниягу посетить Овальный кабинет 18 сентября, но этот день приходится на пост Гедальи. Еще один день, когда премьер-министр мог прибыть в Белый дом - 23 сентября, но эта дата очень близка к Судному дню.