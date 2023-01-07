Амир Охана поздравил нового спикера Палаты представителей США с избранием

Спикер Кнессета Амир Охана поздравляет нового спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти со вступлением должность.

Об этом Охана написал в своем Twitter.

«От имени Кнессета сердечно поздравляю спикера Маккарти. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку Израиля на протяжении многих лет. Я уверен, что под нашим руководством Конгресс и Кнессет усилят особую связь между нашими народами», — отметил Охана.

Как сообщал Курсор, республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США рано утром в субботу после того, как пошел на значительные уступки группе правых сторонников жесткой линии, которые поставили под сомнение способность партии управлять страной.

Победа Маккарти с перевесом 216-212 в 15-м туре голосования положила конец самому глубокому раздору Конгресса за более чем 160 лет. Его избрала менее чем половина членов Палаты представителей только потому, что шесть членов его собственной партии отказались от своих голосов — не поддержав Маккарти как лидера, но и не проголосовав за другого претендента.

Маккарти согласился с требованием сторонников жесткой линии, чтобы любой законодатель мог в любое время призвать к его смещению. Это резко сократит полномочия, которые он будет иметь при попытке принять закон по критическим вопросам, включая финансирование правительства, решение проблемы надвигающегося потолка национального долга и других кризисов.

Также Курсор информировал о том, что появилась реакция Соединенных Штатов Америки на судебную реформу, представленную на прошлой неделе министром юстиции Израиля Яривом Левином.

Так, представитель Госдепартамента США подчеркнул «важность независимых институтов Израиля для его процветающей демократии» в ответ на обнародованный план.

«Независимые институты Израиля имеют решающее значение для поддержания процветающей демократии в стране, и наши общие демократические ценности лежат в основе наших двусторонних отношений», — сказал чиновник.