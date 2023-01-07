Появилась реакция США на судебную реформу в Израиле

В Госдепе подчеркнул «важность независимых институтов Израиля для его процветающей демократии».

Появилась реакция Соединенных Штатов Америки на судебную реформу, представленную на прошлой неделе министром юстиции Израиля Яривом Левином.

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

В частности, он подчеркнул «важность независимых институтов Израиля для его процветающей демократии» в ответ на обнародованный план.

«Независимые институты Израиля имеют решающее значение для поддержания процветающей демократии в стране, и наши общие демократические ценности лежат в основе наших двусторонних отношений», — сказал чиновник.

Согласно сообщению, официальные лица США заявляют, что проект изменений судебной системы был среди вопросов, обсуждавшихся на внутренних встречах в Белом доме и Госдепартаменте по разработке политики в отношении нового израильского правительства.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

Также Курсор информировал о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.