Анестезиолога в Израиле приговорили к 9,5 годам за попытку убийства

В воскресенье, 22 января, окружной суд в Лоде приговорил к 9,5 годам анестезиолога Асафа Карпеля за то, что он пытался убить мужа своей коллеги, в которую был безответно влюблен.

Инцидент произошел летом 2021 года. Анестезиолог ухаживал за женщиной, дарил ей подарки, писал любовные сообщения, но не смог добиться ее расположения, поскольку у коллеги был любимый мужчина. Тогда Асаф решил «убрать» конкурента и украл из сумочки коллеги ключи от дома, когда она была на ночном дежурстве.

Он взял с собой электрошокер, чтобы обезвредить соперника, а потом ввести ему смертельную дозу препарата, но какого именно не уточняется. Еще анестезиолог взял с собой скальп, чтобы убить мужчину, если идея со шприцем не удастся.

Супруг тихо спал в постели, когда Карпель вошел в дом и направился в спальню. Он ударил соперника электрошокером и начал колоть ему препарат, но тот пробудился и вступил в схватку с врачом. Асафу пришлось быстро скрыться из дома. Но жертва нападения прекрасно его знал, поскольку анестезиолог был другом семьи.

Мужчина позвонил жене в больницу и рассказал о случившемся, а потом вызвал сотрудников полиции. Пострадавший пожаловался на онемение руки и сильные боли.

Вскоре подозреваемый был задержан. Его приговорили к 9,5 годам тюремного заключения, а также выплате компенсации в размере 120 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что суд в Тель-Авиве вынес приговор жителю Холона Мандефро Алазу, который жестоко убил свою супругу на глазах у двоих общих детей. Его приговорили к пожизненному заключению.

Еще мы писали, что израильтянку, которая долгое время упорно отказывалась выполнять постановление суда о разводном процессе, приговорили к тюремному заключению.