Убил жену на глазах детей: суд вынес приговор жителю Холона

Трагедия произошла в канун Дня независимости в 2020 году.

Сегодня, 4 января, суд в Тель-Авиве вынес приговор жителю Холона Мандефро Алазу, который жестоко убил свою супругу на глазах у двоих общих детей. Его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом пишет News.israelinfo.

Суд согласился с позицией прокуратуры и определил, что это было убийство при отягчающих обстоятельствах, при этом отклонив утверждение подсудимого о том, что он страдал тяжелым психическим расстройством.

Трагедия произошла в канун Дня независимости в 2020 году в доме семьи. Ссора между супругами началась из-за того, что жена не захотела помогать мужчине приготовить кофе. Мандефро напал на женщину и ударил ее по голове стеклянной бутылкой, а затем схватил нож и начал гнаться за ней.

Женщина пыталась убежать, но обвиняемый догнал ее на лестничной клетке и ударил ножом в спину и шею. Убийство произошло на глазах детей (6 и 14 лет).

После происшествия мужчина скрылся и пытался убежать, но полиция его разыскала благодаря бдительным прохожим, опознавшим его после сообщения об убийстве в СМИ.

Его приговорили к пожизненному, а также обязали выплатить семье убитой женщине 258 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что 29 декабря, четырем молодым людям предъявили обвинение по уголовному делу о нападении на 16-летнего ученика школы в Реховоте.