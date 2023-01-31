Англиканский священник отстранен от деятельности за антисемитизм

69-летний преподобный доктор Стивен Сайзер «спровоцировал и оскорбил еврейскую общину», а также «занимался антисемитской деятельностью».

Англиканский священник на пенсии, который был признан виновным в «антисемитской деятельности» следственной группой англиканской церкви в декабре 2022 года, лишен сана до 2030 года.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что 69-летний преподобный доктор Стивен Сайзер поделился в интернете «явно антисемитскими» материалами. Церковный трибунал признал его поведение «неподходящим для офиса и работы клерка в священных орденах».

Действия Сайзера были описаны архиепископом Кентерберийским как «поощрение теорий заговора и клише».

«Он защищался перед трибуналом, отрицая утверждение о том, что является антисемитом, и настаивая на том, что не намеревался причинить оскорбление и что его неправильно процитировали. Он также извинился «безоговорочно за причиненный вред и оскорбление» после первоначального решения трибунала», — пишет издание.

Сайзер был викарием церкви Христа в Вирджинии-Уотер в Суррее в течение 20 лет. Он вышел на пенсию в 2017 году. Его отстранение от англиканской церкви продлится до декабря 2030 года. Согласно отчету, оно включает запрет на любые священнические обязанности, включая причастие и совершение браков.

В декабре Епископский дисциплинарный трибунал Винчестерской епархии вынес историческое решение, постановив, что Сайзер «спровоцировал и оскорбил еврейскую общину», а также «занимался антисемитской деятельностью».

Жалоба была подана Англиканской церкви Советом депутатов в 2018 году.

В ходе слушаний Сайзер отверг 11 обвинений, касающихся его действий с 2005 по 2018 год, в том числе размещение в Facebook в январе 2015 года ссылки на статью, в которой Израиль обвиняется в причастности к терактам 11 сентября.

В ходе слушаний было установлено, что в четырех случаях поведение Сайзера было «неподобающим должности и работе клерка Священного Ордена, поскольку он провоцировал и оскорблял еврейскую общину».

Как сообщал Курсор, 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.