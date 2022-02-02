3/4 французских евреев подвергались антисемитским актам — доклад

Опрос Американского еврейского комитета показал, что почти три четверти французских евреев сталкивались с антисемитскими актами.

Обширный опрос, проведенный Американским еврейским комитетом об опыте французских евреев, показал, что почти три четверти общины подвергались антисемитским действиям.

Об этом сообщает Israel National News.

В ходе опроса изучалось еврейское, мусульманское и население Франции в целом, и были выявлены «степени неослабевающего антисемитизма, угрожающего еврейскому населению страны», которое является самым большим в Европе.

Исследование показало, что 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.

Почти три четверти (74 процента) французских евреев заявили, что когда-либо становились жертвами антисемитских актов. Нападения включают уничижительные замечания (68 процентов), угрозы в социальных сетях (28 процентов), словесные угрозы (24 процента) и физическое насилие (20 процентов).

Почти 40 процентов заявили, что чувствуют угрозу из-за того, что они евреи, а 35 процентов заявили, что избегают носить одежду или одежду, в которых можно идентифицировать еврейство. Более 40 процентов также избегали размещать мезузы или другие еврейские символы за пределами своих домов.

«Страх за собственную безопасность и безопасность детей трагически стал новой нормой для большинства французских евреев, что привело многих из них к тому, чтобы скрывать свою еврейскую идентичность и говорить об этом своим детям. Это просто неприемлемо для любой демократии, которая должна защищать всех своих граждан», — заявила директор AJC Europe Симона Родан-Бензакен.

Исследование также показало, что более половины родителей-евреев говорили своим детям не носить кипы или звезды Давида, и чуть меньше половины говорили своим детям, чтобы никто не знал, что они евреи.

В исследовании отмечается, что «школы — это место, где мало различий между евреями, носящими отличительные предметы — 59 процентов — и теми, кто их не носит — 57 процентов — которые подвергались словесным оскорблениям или угрозам».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что полиция Чикаго арестовала мужчину, подозреваемого в акте вандализма в синагоге.

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