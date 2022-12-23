«Анти-ЛГБТ» закон: чего хочет добиться Смотрич

Коалиционное соглашение между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом» содержит пункт о законе, дающем разрешение частному бизнесу не предоставлять услуги на основании религиозных убеждений.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Эту инициативу уже определили как закон «анти-ЛГБТ».

Согласно идее Смотрича, хозяева частных бизнесов будут защищены от юридического преследования за отказ от предоставления услуг на основании религиозных убеждений.

Внедрением такого закона религиозные партии продвигают защиту интересов своего электората. По заявлениям правых лидеров партий коалиционного блока, современные «прогрессивные» идеи стали инструментом давления на религиозное еврейское общество.

При этом закон будет действовать для ситуаций, когда товар или услуга доступны также в других местах. Также религиозные убеждения не могут означать отказ в обслуживании гея за то, что он гей. Нельзя отказать продавать геям продукты, речь идет только о тех аспектах, где действительно затрагиваются религиозные убеждения, например, свадьбы. Самый типичный пример — это отказ религиозного хозяина зала торжеств в проведении «свадьбы» для представителей ЛГБТ. Или прецедент, когда хозяина религиозной типографии в Беэр-Шеве оштрафовали за отказ напечатать брошюру с ЛГБТ-содержанием.

Ранее Курсор писал, что из школ Израиля будут уволены учителя, поддерживающие терроризм.