Из школ Израиля будут уволены учителя, поддерживающие терроризм

Министерство просвещения не будет сотрудничать с учителями, которые выражают поддержку террористам или состоят в террористических организациях.

Коалиционные договоренности между Ликудом и «Оцма Йегудит», как выяснилось, содержат также пункт об изменениях в Закон об образовании.

Об этом сообщают Detaly.

Согласно поправкам в закон, министерство просвещения и все учебные заведения не будут сотрудничать с учителями, которые выражают поддержку террористам и одобряют теракты. Это будет заключаться в немедленном увольнении с последующим запретом принимать на работу таких учителей.

Ранее Бен-Гвир уже предлагал уволить учителей с террористическими взглядами, но министерство просвещения отказывало, поскольку не было такого закона. Теперь будет принят закон и прописаны механизмы его внедрения. При министерстве будет создан комитет по предотвращению поддержки террора из пяти человек. В него будут входить работники сферы образования, полиции и ШАБАКа. Членов совета будет назначать министр.

В полномочия совета по предотвращению поддержки террора будет входить возможность отказать соискателю учительской должности на основании поддержки им терактов, вооруженной борьбы враждебного государства против Израиля, принадлежность или поддержка террористической организации. Сообщается, что у кандидата будет возможность взять слово в свою защиту.

«Государственный закон об образовании устанавливает основные нормы системы образования в Израиле. Требуется четко и открыто декларируемая политика, направленная против поддержки терактов или террористических организаций со стороны учителей. С этой целью должна быть создана комиссия с правом увольнять сотрудников» — указано в пояснительной записке к проекту закона.

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