Антимонопольный комитет проведет расследование из-за повышения цен на напитки Coca-Cola

Власти опасаются, что вслед за этой компанией последует подорожание и от других производителей.

Министр экономики Нир Баркат дал поручение Антимонопольному комитету начать расследование в отношении компании Coca-Cola, которая планирует увеличить цены на свою продукцию в Израиле.

Об этом сообщает «14 канал«.

После того, как компания установила повышенные цены на всю свою продукцию на 7 процентов, Нир Баркат выдал распоряжение, запрещающее дальнейшее повышение оптовых цен Coca-Cola в Израиле. Это вызвано тем, что цены на продукцию Coca-Cola в Израиле уже значительно выше, чем в Европе. Теперь начнется расследование нарушения правил конкуренции на рынке.

Накануне этого Нир Баркат встретился с руководством Coca-Cola в Израиле и ясно дал понять, что дальнейшее повышение оптовых цен недопустимо. Затем он встретился с руководителем антимонопольного ведомства Михаль Коэн и выразил ей свою обеспокоенность по поводу претензий параллельных импортеров, утверждающих, что компания Coca-Cola наносит им ущерб и препятствует конкуренции. Он также упомянул законопроект, который в ближайшее время может быть принят и согласно которому официальный импортер, который препятствует конкуренции, может быть подвергнут большому штрафу.

Теперь министерство экономики и Нир Баркат обратились к госпоже Коэн с просьбой начать расследование нарушения антимонопольного законодательства компанией Coca-Cola. Если факты нарушений подтвердятся, то на производителя напитков может быть наложен штраф в размере до 100 млн шекелей.

Одновременно Баркат поручил генеральному директору Министерства экономики Амнону Мерхаву инициировать шаги, чтобы облегчить импорт напитков Coca-Cola без израильской этикетки, то есть без так называемого процесса «конверсии». Это позволит импортировать дешевую продукцию, например, из стран Восточной Европы, увеличив конкуренцию на израильском рынке безалкогольных напитков и снизив цены. Однако отмена израильской этикетки может занять несколько месяцев.

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