Coca-Cola объявила о повышении цен на свои напитки в Израиле

Производитель планировал изменить прейскурант еще в ноябре прошлого года.

Всемирно известная компания Coca-Cola планирует повысить стоимость своих безалкогольных и алкогольных напитков в магазинах Израиля. Подорожание запланировано сразу после Песаха.

Об этом пишет Calcalist.

Продукция подорожает почти на 7 процентов. Цены поднимутся на пиво, вино и многие популярные безалкогольные напитки.

Производитель, как выяснилось, планировал изменить прейскурант еще в ноябре прошлого года, но тогда компания рассчитывала на то, что новое правительство отменит новый налог на сладкие напитки. Поэтому было решено повременить с корректировкой цен. Но отмена акциза все еще не вступила в силу.

Есть риск, что после такого шага Coca-Colа другие производители также объявят о повышении стоимости товаров, в результате чего к празднику подорожает потребительская корзина.

«Курсор» писал ранее, что израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Еще мы писали, что популярная торговая сеть мороженого «Голда» подняла цену за свои лакомства, в частности стоимость шарика выросла на один шекель, с 18 до 19 шекелей (подорожание на 5,5 процента).

Напомним, что 2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты.