Антиправительственные демонстрации: на улицы вышли десятки тысяч протестующих

Протестующие против судебной реформы развернули огромный баннер, где поместили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в один ряд с Хомейни и Путиным.

Десятки тысяч израильтян снова посвятили субботний вечер протестам против судебной реформы, которую продолжает продвигать правительство Нетаниягу.

Об этом сообщает Israel Info.

Так, в Хайфе на митинг в центр Хорев, по оценкам организаторов, пришли не менее 25 000 человек.

הפגנה המונית נוספת באשדוד, המומנטום ממשיך להצטבר מאז ההפגנה הראשונה שהיתה קטנה יחסית. pic.twitter.com/iCmdGZwbtQ — Nati Yefet (@ntiyft) February 25, 2023

Тысячи демонстрантов митингуют в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.

הפגנה נוספת נגד הרפורמה במערכת המשפט: עשרות מפגינים בקרית טבעון

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/UyEhScEGR9 — כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2023

В Тель-Авиве колонны демонстрантов идут по Дизенгоф и другим центральным улицам к улице Каплан, где запланирован главный митинг.

Now in Tel Aviv pic.twitter.com/c9wSXsoPJl — Matan Golan (@MatanGolanPhoto) February 25, 2023

Ранее Курсор сообщал о том, что 25 февраля десятки тысяч израильтян примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Организаторы пообещали продемонстрировать премьер-министру Ненаниягу свою «силу и единство» после того, как он сказал, что хочет «ударить» по протестующим.

«Любой, кто хочет ударить и победить нас, сегодня вечером увидит нашу силу и единство», — говорится в заявлении организаторов протестов.

Основные акции запланированы в Тель-Авиве, впрочем, демонстрации пройдут и в других городах. В частности, лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц выступит с речью на демонстрации в Хайфе.

Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.