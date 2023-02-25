Антиправительственные демонстрации: на улицы вышли десятки тысяч протестующих

Десятки тысяч израильтян снова посвятили субботний вечер протестам против судебной реформы, которую продолжает продвигать правительство Нетаниягу.
Об этом сообщает Israel Info.
Так, в Хайфе на митинг в центр Хорев, по оценкам организаторов, пришли не менее 25 000 человек.
הפגנה המונית נוספת באשדוד, המומנטום ממשיך להצטבר מאז ההפגנה הראשונה שהיתה קטנה יחסית. pic.twitter.com/iCmdGZwbtQ
— Nati Yefet (@ntiyft) February 25, 2023
Тысячи демонстрантов митингуют в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.
הפגנה נוספת נגד הרפורמה במערכת המשפט: עשרות מפגינים בקרית טבעון
(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/UyEhScEGR9
— כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2023
В Тель-Авиве колонны демонстрантов идут по Дизенгоф и другим центральным улицам к улице Каплан, где запланирован главный митинг.
Now in Tel Aviv pic.twitter.com/c9wSXsoPJl
— Matan Golan (@MatanGolanPhoto) February 25, 2023
Ранее Курсор сообщал о том, что 25 февраля десятки тысяч израильтян примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Организаторы пообещали продемонстрировать премьер-министру Ненаниягу свою «силу и единство» после того, как он сказал, что хочет «ударить» по протестующим.
«Любой, кто хочет ударить и победить нас, сегодня вечером увидит нашу силу и единство», — говорится в заявлении организаторов протестов.
Основные акции запланированы в Тель-Авиве, впрочем, демонстрации пройдут и в других городах. В частности, лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц выступит с речью на демонстрации в Хайфе.
Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.