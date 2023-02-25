Антиправительственные протесты: ожидается участие десятков тысяч людей

Десятки тысяч израильтян вечером в субботу, 25 февраля, примут участие в массовых демонстрациях против судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что организаторы пообещали продемонстрировать премьер-министру Ненаниягу свою «силу и единство» после того, как он сказал, что хочет «ударить» по протестующим.

«Любой, кто хочет ударить и победить нас, сегодня вечером увидит нашу силу и единство», — говорится в заявлении организаторов протестов.

Основные акции запланированы в Тель-Авиве, впрочем, демонстрации пройдут и в других городах. В частности, лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц выступит с речью на демонстрации в Хайфе.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.