Антисемит до мозга костей: жена гитариста Pink Floyd откровенно высказалась о бывшем фронтмене группы

Жена гитариста легендарной рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора Полли Сэмсон считает бывшего фронтмена группы Роджера Уотерса «антисемитом до мозга костей».

Об этом она написала в своем Twitter.

Это стало ответом на твит Уотерса, в котором тот обвинил одно из немецких изданий, назвавшего Уотерса антисемитом. Позже музыкант сравнил Израиль с нацистской Германией.

«Грустно, Роджер Уотерс. Ты антисемит до мозга костей. Также апологет путина* и лживый, вороватый, лицемерный, уклоняющийся от уплаты налогов, подпевающий, женоненавистник, больной завистью, страдающий манией величия. Хватит глупостей», — написала Сэмсон.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.

