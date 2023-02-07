Антисемит до мозга костей: жена гитариста Pink Floyd откровенно высказалась о бывшем фронтмене группы

Полли Сэмсон, жена Дэвида Гилмора, критикует бывшего участника группы Уотерса за его заявления об Израиле.

Жена гитариста легендарной рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора Полли Сэмсон считает бывшего фронтмена группы Роджера Уотерса «антисемитом до мозга костей».

Об этом она написала в своем Twitter.

Это стало ответом на твит Уотерса, в котором тот обвинил одно из немецких изданий, назвавшего Уотерса антисемитом. Позже музыкант сравнил Израиль с нацистской Германией.

«Грустно, Роджер Уотерс. Ты антисемит до мозга костей. Также апологет путина* и лживый, вороватый, лицемерный, уклоняющийся от уплаты налогов, подпевающий, женоненавистник, больной завистью, страдающий манией величия. Хватит глупостей», — написала Сэмсон.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense. — pollysamson (@PollySamson) February 6, 2023

Твит Сэмсон просмотрели более 500 000 пользователей, а также им поделился Дэвид Гилмор, который написал, что «каждое ее слово абсолютно верно».

Как сообщал Курсор, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал Израиль «расистским, поселенческим колониальным проектом». Ранее Уотерс заявлял, что государство Израиль не имеет права на существование, однако антисемитом он себя не считает.

«Я абсолютно не антисемит, абсолютно нет, — прокомментировал свои взгляды скандальный музыкант в новом интервью для журнала Rolling Stones. — Это не остановило всех придурков, пытающихся очернить меня как антисемита».

Ранее Курсор писал, что Pink Floyd объявили об удалении своей музыки из стриминговых сервисов в рф и Беларуси.

Еще мы сообщали, что 73-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева забрала своих детей и снова вылетела в Израиль. При этом обратный билет в россию она не покупала.