Сооснователь группы Pink Floyd назвал Израиль «расистским, поселенческим колониальным проектом»

Ранее Роджер Уотерс заявлял, что государство Израиль не имеет права на существование, однако антисемитом он себя не считает.
«Я абсолютно не антисемит, абсолютно нет, — прокомментировал свои взгляды скандальный музыкант в новом интервью для журнала Rolling Stones. — Это не остановило всех придурков, пытающихся очернить меня как антисемита».
«Говорить, что Израиль не имеет права на существование как государство апартеида, — это не антисемитизм», — возразил Уотерс.
Уотерс сказал, что он критикует «тот факт, что [Израиль] является расистским, поселенческим колониальным проектом, который управляет системой апартеида».
Интервьюер ответил, что история еврейского народа в регионе Израиля насчитывает тысячелетия. Разве это не делает термин «поселенец» довольно оскорбительным?
«Нет, это не так. Эти люди не оттуда. Они не потомки коренных жителей, когда-либо живших там», — сказал Уотерс. Как отметил интервьюер, «его слова не только не соответствует действительности для многих израильских граждан, но и служит преуменьшению ужаса и страданий, предшествовавших основанию Израиля».
Ранее Курсор писал, что Pink Floyd объявили об удалении своей музыки из стриминговых сервисов в рф и Беларуси.
Еще мы сообщали, что 73-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева забрала своих детей и снова вылетела в Израиль. При этом обратный билет в россию она не покупала.