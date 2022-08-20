Апелляция отклонена: раввин, осужденный на 24 года за насилие над детьми, надеялся на пересмотр дела

Верховный суд отклонил ходатайство о пересмотре дела раввина Элиора Чена, который был приговорен к 24 годам тюремного заключения за серию тяжких преступлений против детей одного из своих последователей.
Он отбывает наказание по обвинению в систематическом насилии над детьми вместе со своими последователями, в том числе путем тряски, принуждения, причинения ожогов, кормления фекалиями, лишения сна и еды и других действий. В результате деяний дети получили различные травмы, а младший ребенок – необратимое поражение головного мозга.
Чен ранее ходатайствовал о пересмотре дела, поскольку, по его словам, предыдущий адвокат не смог представить его интересы в окружном суде. Преступник утверждал, что пытался помирить родителей жертв преступления и никогда не причинял вреда детям, не раз помогая их родителям. В заявлении он утверждал, что эта версия не была услышана, поскольку его предыдущий адвокат уклонялся от перекрестного допроса свидетелей и уклонялся от вызова свидетелей в свою пользу. В новом запросе он заявил, что хочет «впервые» огласить «полную версию» событий.
Прокуратура выступила против запроса Чена, в том числе на том основании, что он даже не выплатил компенсацию жертвам преступления и что это не новые доказательства, а просто его версия.
Судья Узи Фогельман сообщил, что претензии, лежавшие в основе запроса о повторном рассмотрении дела отклонены.
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