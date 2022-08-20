Апелляция отклонена: раввин, осужденный на 24 года за насилие над детьми, надеялся на пересмотр дела

Отбывая наказание за жуткие преступления, совершенные над детьми его учеников, раввин посчитал, что суду еще известна не «полная версия» и попросил пересмотра дела.

Верховный суд отклонил ходатайство о пересмотре дела раввина Элиора Чена, который был приговорен к 24 годам тюремного заключения за серию тяжких преступлений против детей одного из своих последователей.

Он отбывает наказание по обвинению в систематическом насилии над детьми вместе со своими последователями, в том числе путем тряски, принуждения, причинения ожогов, кормления фекалиями, лишения сна и еды и других действий. В результате деяний дети получили различные травмы, а младший ребенок – необратимое поражение головного мозга.

Чен ранее ходатайствовал о пересмотре дела, поскольку, по его словам, предыдущий адвокат не смог представить его интересы в окружном суде. Преступник утверждал, что пытался помирить родителей жертв преступления и никогда не причинял вреда детям, не раз помогая их родителям. В заявлении он утверждал, что эта версия не была услышана, поскольку его предыдущий адвокат уклонялся от перекрестного допроса свидетелей и уклонялся от вызова свидетелей в свою пользу. В новом запросе он заявил, что хочет «впервые» огласить «полную версию» событий.

Прокуратура выступила против запроса Чена, в том числе на том основании, что он даже не выплатил компенсацию жертвам преступления и что это не новые доказательства, а просто его версия.

Судья Узи Фогельман сообщил, что претензии, лежавшие в основе запроса о повторном рассмотрении дела отклонены.

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