В Иерусалиме владелец бизнеса напал на туриста: обнародовано жуткое фото

Владелец бизнеса был арестован по подозрению в нападении на туриста в Старом городе Иерусалима.

Полицейские сегодня в пятницу арестовали владельца бизнеса в Старом городе Иерусалима после того, как он предположительно напал на туриста у входа в свое заведения после спора.

В результате нападения турист получил ранения и обратился за медицинской помощью.

Вызванные на место сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемого, жителя Старого города, который пытался скрыться в здании предприятия. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию для допроса.

Его содержание под стражей было продлено до понедельника.

Ранее мы писали, что сегодня в пятницу на пляже Мигдалор в Эйлате захлебнулся 35-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания.

Наш сайт также информировал, что в Германии ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Напомним, мы сообщали, что в Амстердаме арестован известный израильский модельный агент.

Кроме того, «Курсор» писал о ЧП в Герцлии: с подъемного крана на здание рухнула железная балка. В здании, на которое рухнула балка, началась паника, один работник госпитализирован в больницу с осколочными травмами.