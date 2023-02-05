Арабо-израильская футбольная команда попала в скандал из-за ЛГБТ-футболок

Руководство команды ответило на критику: «Необходимо чутко относиться к арабскому обществу и его ценностям».

Арабо-израильская футбольная команда Бней Сахнин из премьер-лиги Израиля подверглась критике со стороны израильских СМИ, так как вчера вечером команда, за исключением двух игроков, отказалась выйти на поле в футболках с изображением флага ЛГБТ.

Согласно сообщению телеканала «Спорт 5», ассоциация «Игги» провела церемонию с целью выражения солидарности с молодежью из гей-сообщества Израиля перед началом субботнего матча между арабо-израильским клубом Бней Сахнин и Маккаби Тель-Авив.

Все игроки Бней Сахнин, за исключением Гада Амоса и Гая Меламеда, отказались надеть специальную футболку, приготовленную для церемонии, с изображением сердца всех цветов радуги, представляющего гей-сообщество.

Перед игрой руководство команды направило менеджеру лиги письмо, в котором подчеркнуло свою приверженность «арабскому обществу и его ценностям».

В письме говорится: «Основываясь на ценностях, отстаивающих право на формирование идентичности общества, жизни, уважение к личности и уважение неприкосновенности свободы, руководство спортивного клуба Бней Сахнин позволит каждому игроку определить для себя способ его участия в церемонии поддержки ассоциации «Игги», которая состоится сегодня вечером».

«Руководство клуба отстаивает ценность уважения друг к другу, в то же время обеспечивая полное уважение и чуткость к арабскому обществу и его ценностям. Клуб «Бней Сахнин», руководство и игроки верят, что все заинтересованные стороны проявят понимание по отношению к решению клуба относительно этого вопроса», — добавили в клубе.

Директор лиги ответил на вышеуказанное письмо: «Директор лиги сожалеет о том, что есть те, кто решил не принимать участие в общественной деятельности, направленной на поддержку меньшинства в израильском обществе. Директор лиги будет продолжать продвигать идеи понимания и интеграции. в деятельности лиги в будущем».

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