Арабские школы Восточного Иерусалима объявили забастовку: озвучена причина

Несколько десятков тысяч палестинских школьников в понедельник остались дома.

Арабские школы Восточного Иерусалима объявили забастовку в знак протеста против редактирования «подстрекательских» учебников.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как известно, в муниципалитете заявили, что министерство образования поддержало план по изменению текстов, которые, как считается, поддерживают террор.

Отмечается, что палестинские школы недовольны попытками Израиля провести реформу учебных программ. Несколько десятков тысяч арабских учащихся в понедельник остались дома.

«Спор крутится вокруг содержания некоторых учебников, которое Минобразования сочло подстрекательством и потребовало удалить. … Среди материалов, удаленных из книг, были палестинские флаги, фотографии покойного палестинского лидера Ясира Арафата и тексты о праве палестинцев на автономию», — говорится в материале.

Так, фразы «заключенные и беженцы» были заменены на «учителя и женщины», а предложение о мусульманской заповеди «вести джихад» было исключено.

«Мы хотим, чтобы наши дети изучали нашу палестинскую учебную программу, и это наше право, чтобы (учебная программа — прим. ред.) была во всех школах Иерусалима», — сказал представитель бастующих школ Рамадан Таха.

В то же время в заявлении муниципалитета Иерусалима говорится, что он «прилагает огромные усилия, чтобы все ученики в городе могли учиться так, как они хотят, давая им возможность выбирать израильскую учебную программу, не навязывая ее».

В муниципалитете заявили, что забастовка была объявлена ​​«политическими образованиями в Восточном Иерусалиме, а не школами или родительскими ассоциациями учителей».

В то же время министр образования Ифат Шаша-Битон заявила, что отредактированные тексты изображали израильских солдат убийцами и прославляли террористов.

«Мы не позволим школам, которые мы финансируем, разжигать подстрекательство, ненависть и террор», — сказала она.

Как сообщал Курсор, школа районного совета Лев ха-Шарон 1 сентября выгнала с занятия и отправила домой примерно 400 12-классников, потому что некоторые из них пришли в учебное заведение пьяными.

Также Курсор информировал о том, что в Восточном Иерусалиме за подстрекательство против правительства и ЦАХАЛа шесть учебных заведений лишились лицензий. Соответствующее решение было принято министерством образования.