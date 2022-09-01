В Лев ха-Шарон ученики пришли в школу пьяными

В администрации школы «Кирьят хинух Дрор» рассказали о существовании традиции старшеклассников, согласно которой школьники в последний день каникул устраивают вечеринку и развлекаются в течение всей ночи. Некоторые из учеников решили прийти в учебное заведение пьяными прямо с ней, из-за чего руководство решило выгнать всех 12-классников.
Об этом сообщают «Детали«.
Сперва работники школы дали нетрезвым подросткам воды, а после уведомили об этом их родителей и отправили домой.
«Они не все были выпившими, но администрация не может проверять каждого… У нас нулевая терпимость к таким вещам», – рассказал глава местного совета Амир Ритов.
Теперь в учебном заведении надеются, что в воскресенье, 4 сентября, старшеклассники посетят занятия в трезвом виде и с готовностью к получению образования.
Ранее «Курсор» сообщал, что с 1 сентября в школу пойдет 14 600 детей, прибывших в Израиль в 2022 году. Эти показатели стали рекордными.
Кроме этого, премьер-министр Яир Лапид похвалил соглашение с учителями, которое предотвратило забастовку.