Арабские боевики напали и попытались убить Раввина в районе Хувара

Арабы во время беспорядков Фото: Wisam Hashlamoun/Flash90

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что арабские террористы пытались убить Раввина Даниэль Лунцера из Итамара, закидав его машину камнями по дороге в районе Хувара.

Сегодня стало известно о нападении со стороны арабских боевиков, которые попытались убить Раввина Даниэль Лунцера из Итамара, закидав его машину камнями по дороге в районе Хувара. Сообщается, что в этот момент в машине также находилась его семья — четверо маленьких детей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив», который поделился фотографиями, свидетельствующими о повреждении транспортного средства.

К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив.

Вчера вечером израильский таксист въехал в Шхем, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Толпа агрессивно настроенных арабов напала на него в отместку за убийство трех террористов солдатами ЦАХАЛа.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.