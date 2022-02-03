Арабские террористы забросали камнями машину израильтянки

Израильтянка чудом избежала ранений и, к счастью, ее ребенок не находился в автомобиле в момент нападения.

Арабские террористы напали на израильтянку Наоми Ронецки, забросав ее автомобиль камнями, на дороге возле Хават Гилад. К счастью, женщина не была ранена, однако получила стресс.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Беэр-Шеве вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Специалисты выявили задымление квартиры на четвертом этаже здания, провели работы по ликвидации дыма и поиску людей, попавших в ловушку.

Также читайте о том, что возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись . Пострадавших среди военнослужащих не было, стрелявшие скрылись. Солдаты провели прочесывание местности в поисках нападавших, но о задержании подозреваемых не сообщалось.

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