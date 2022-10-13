Арабский террор: сотни бунтовщиков напали на еврейское поселение

Арабские бунтовщики напали вчера вечером на форпост Эш-Кодеш, недалеко от Шило в районе Биньямин в Иудее, сжигая шины на близлежащих полях и вызывая возгорание самих полей.

Газета «Исраэль Хайом» сообщила, что жители поселения заявили, что армии потребовалось значительное время, чтобы прибыть на место происшествия, поэтому им самим пришлось тушить пожары и прогонять бунтовщиков.

Жители поселения также сказали, что это уже пятый бунт за последние две недели.

Они отметили, что во время беспорядков сотни арабов забрасывали камнями и жгли костры на окраине форпоста и нанесли значительный материальный ущерб.

Когда жители попытались потушить пожары, на них напали участники беспорядков.

Когда в конце концов прибыли военные, солдатам вместе с жителями поселения удалось прогнать бунтовщиков.

«Как и в остальной части Иудеи и Самарии, а также в смешанных городах Израиля, мы тоже подвергаемся нападениям террористов, попыткам разжечь пожары и стрельбе, — сказал газете житель Эш-Кодеш. — Сегодня вечером, в пятый раз за последнее время, арабские бунтовщики пытались сжечь нашу деревню. Жители вызвали армию и быстро пошли тушить пожар и физически защищать деревню и ее жителей, находясь под градом камней, которые бросали бунтовщики. Мы надеемся, что армия отреагирует и быстро вернет жителям безопасность».

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