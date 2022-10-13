Многочасовые беспорядки в Иерусалиме: все подробности и видео

Слабое спокойствие, похоже, вернулось в Иерусалим в четверг утром после нескольких часов столкновений в палестинских кварталах по всему городу. Тем временем израильские силы безопасности готовятся к возможности новых боевых действий в ближайшие дни.

הפרות הסדר האלימות במזרח ירושלים: כוחות משטרה עצרו הלילה 9 חשודים נוספים שהיו מעורבים בהפרות הסדר. ביממה החולפת נעצרו 23 חשודים. ההתפרעויות החלו אמש במספר שכונות וכפרים במזרח ירושלים ובעוטף ירושלים, וכללו יידוי בקבוקי תבערה ואבנים, ירי זיקוקים, שריפות פחים וצמיגים וחסימות כבישים pic.twitter.com/v49aUAwfCD — משטרת ישראל (@IL_police) October 13, 2022

Палестинские протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, запускали фейерверки и поджигали шины и мусорные баки в нескольких районах в ночь со среды на ночь в четверг.

Ожидается, что в ближайшие дни полиция усилит численность сил по всей столице, сообщила общественная телерадиокомпания «Кан».

ראחת על הבייתום

שריפת בית במחנה שועפט, מרימון גזhttps://t.co/UZigCiV4ws pic.twitter.com/IYtePEm0pB — חדשות בזמן (@udimiz) October 13, 2022

По данным Haaretz, четыре резервных подразделения пограничной полиции уведомлены о потенциальном призыве для помощи в обеспечении безопасности города. Ожидается, что решение о развертывании подразделений будет принято позднее в четверг утром, говорится в сообщении.

«Это не «Страж стен 2», но ситуация в Иерусалиме может выйти из-под контроля», — сказал каналу «Кан» высокопоставленный источник в службе безопасности, имея в виду конфликт между террористическими группировками Израиля и Газы в мае прошлого года и сопровождающее его насилие между евреями и арабами в Израиле.

כוחות רבים של מג"ב זורמים לשכונות ירושלים

דאחית אלסלאם ענאתאhttps://t.co/UZigCiV4ws pic.twitter.com/zXVPIH5pwo — חדשות בזמן (@udimiz) October 13, 2022

Полиция сообщила, что два офицера получили легкие ранения от осколков предположительно самодельных взрывчатых веществ в районе Иссавия. На кадрах из окрестностей виден армейский джип, который, похоже, загорелся.

בהערכת המצב במשטרה הוחלט על תגבור הכוחות בירושלים; בסך הכל נעצרו 23 חשודים במעורבות בהפרות הסדר הלילה במזרח העיר

(צילום: שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)@glick_sh pic.twitter.com/VJeQwDwkXK — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2022

Официальные лица заявили в четверг утром, что 23 человека были задержаны в связи с беспорядками в Иерусалиме за последние дни, причем девять задержаны в ходе рейдов в их домах в Исавии по подозрению в причастности к насилию.

ההסלמה הביטחונית | חילופי אש בקלנדיה מצפון לירושלים: חמושים פלסטינים ירו על עמדה צבאית של מג"ב, אין נפגעים — הלוחמים השיבו באש@Doron_Kadosh pic.twitter.com/Q2bwMLAfha — גלצ (@GLZRadio) October 12, 2022

Всю ночь грохот фейерверков и звуковых гранат эхом разносился по разным частям столицы, сообщалось о столкновениях в районах по всему Восточному Иерусалиму.

В Шейх-Джарре поступали сообщения о боях между евреями и арабами, причем обе группы, по-видимому, были вооружены камнями.

Также поступали сообщения о насилии в Сильване, Кафр-Акабе и А-Туре.

Насилие произошло на фоне растущих беспорядков в столице и в Иудее и Самарии, где в среду вечером также сообщалось о спорадических столкновениях.

Сообщается также, что израильские войска снова подверглись обстрелу в Шхеме сегодня рано утром, когда они сопровождали небольшую группу еврейских паломников к гробнице Иосифа в городе.

תיעוד | שוטרים סופגים ירי זיקוקים ממתפרעים בשכונת ראס אל עמוד במזרח ירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/Iq5Dlvqf2C — כאן חדשות (@kann_news) October 12, 2022

Напомним, что в Шуафате в течение нескольких дней продолжались беспорядки, где израильские силы закрыли территорию с вечера субботы после обстрела близлежащего контрольно-пропускного пункта.

Беспорядки произошли, когда израильтяне-евреи отмечали праздник Суккот, который обычно привлекает тысячи посетителей в Иерусалим и его Старый город, что часто вызывает напряженность в отношениях с палестинскими жителями.