Многочасовые беспорядки в Иерусалиме: все подробности и видео

Слабое спокойствие, похоже, вернулось в Иерусалим в четверг утром после нескольких часов столкновений в палестинских кварталах по всему городу. Тем временем израильские силы безопасности готовятся к возможности новых боевых действий в ближайшие дни.
Палестинские протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, запускали фейерверки и поджигали шины и мусорные баки в нескольких районах в ночь со среды на ночь в четверг.
Ожидается, что в ближайшие дни полиция усилит численность сил по всей столице, сообщила общественная телерадиокомпания «Кан».
По данным Haaretz, четыре резервных подразделения пограничной полиции уведомлены о потенциальном призыве для помощи в обеспечении безопасности города. Ожидается, что решение о развертывании подразделений будет принято позднее в четверг утром, говорится в сообщении.
«Это не «Страж стен 2», но ситуация в Иерусалиме может выйти из-под контроля», — сказал каналу «Кан» высокопоставленный источник в службе безопасности, имея в виду конфликт между террористическими группировками Израиля и Газы в мае прошлого года и сопровождающее его насилие между евреями и арабами в Израиле.
Полиция сообщила, что два офицера получили легкие ранения от осколков предположительно самодельных взрывчатых веществ в районе Иссавия. На кадрах из окрестностей виден армейский джип, который, похоже, загорелся.
Официальные лица заявили в четверг утром, что 23 человека были задержаны в связи с беспорядками в Иерусалиме за последние дни, причем девять задержаны в ходе рейдов в их домах в Исавии по подозрению в причастности к насилию.
Всю ночь грохот фейерверков и звуковых гранат эхом разносился по разным частям столицы, сообщалось о столкновениях в районах по всему Восточному Иерусалиму.
В Шейх-Джарре поступали сообщения о боях между евреями и арабами, причем обе группы, по-видимому, были вооружены камнями.
Также поступали сообщения о насилии в Сильване, Кафр-Акабе и А-Туре.
Насилие произошло на фоне растущих беспорядков в столице и в Иудее и Самарии, где в среду вечером также сообщалось о спорадических столкновениях.
Сообщается также, что израильские войска снова подверглись обстрелу в Шхеме сегодня рано утром, когда они сопровождали небольшую группу еврейских паломников к гробнице Иосифа в городе.
Напомним, что в Шуафате в течение нескольких дней продолжались беспорядки, где израильские силы закрыли территорию с вечера субботы после обстрела близлежащего контрольно-пропускного пункта.
Беспорядки произошли, когда израильтяне-евреи отмечали праздник Суккот, который обычно привлекает тысячи посетителей в Иерусалим и его Старый город, что часто вызывает напряженность в отношениях с палестинскими жителями.