Арабы напали на еврейских студентов в Иерусалиме: обнародовано жуткое фото

Двое арабов напали на евреев, когда они направлялись на ночную молитву Тиша бе-Ав у Западной стены.

Двое арабов атаковали евреев в Иерусалиме. Нападавшие кулаками и камнем били одного из евреев по голове, пока он не упал и не потерял сознание, а на его друга арабы набросились с перцовыми баллончиками.

СМИ показали жуткое фото травмы одного из парней:

בליל תשעה באב: ערבים תקפו יהודים עד עילפון, בעת שהיו בדרכם לתפילת ליל תשעה באב בכותל המערבי https://t.co/TrKFutzAK9 pic.twitter.com/UbC6JuFgJD — ערוץ 7 (@arutz7heb) August 9, 2022

Нападение произошло в полночь в прошлую субботу. По пути на молитву трое еврейских студентов ешивы встретили двух представителей меньшинств, которые стояли в дверях одного из домов. Один из арабов, чтобы напугать евреев, ударил по жестяной банке, а сразу после этого прыгнул на одного из них с кулаками и с силой и жестокостью ударил его по лицу в область челюсти.

Тем временем к атаке присоединился еще один араб. Держа в руке камень, он ударил им по голове второго еврея. В результате нападения парень потерял сознание.

Двое нападавших убежали в дом, когда на место происшествия вызвали полицию. Однако, когда полиция зашла в дом, то обнаружила, что арабов там больше нет.

Один из потерпевших был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем», где ему потребовались швы на голову и лицо, и рано утром его выписали из больницы.

Напомним, что представителя бедуинской диаспоры арестовали по подозрению в вандализме и осквернении израильского флага. Возмутительные фотографии смотрите здесь.