Арабы напали на еврейских студентов в Иерусалиме: обнародовано жуткое фото

Двое арабов атаковали евреев в Иерусалиме. Нападавшие кулаками и камнем били одного из евреев по голове, пока он не упал и не потерял сознание, а на его друга арабы набросились с перцовыми баллончиками.
СМИ показали жуткое фото травмы одного из парней:
Нападение произошло в полночь в прошлую субботу. По пути на молитву трое еврейских студентов ешивы встретили двух представителей меньшинств, которые стояли в дверях одного из домов. Один из арабов, чтобы напугать евреев, ударил по жестяной банке, а сразу после этого прыгнул на одного из них с кулаками и с силой и жестокостью ударил его по лицу в область челюсти.
Тем временем к атаке присоединился еще один араб. Держа в руке камень, он ударил им по голове второго еврея. В результате нападения парень потерял сознание.
Двое нападавших убежали в дом, когда на место происшествия вызвали полицию. Однако, когда полиция зашла в дом, то обнаружила, что арабов там больше нет.
Один из потерпевших был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем», где ему потребовались швы на голову и лицо, и рано утром его выписали из больницы.
Напомним, что представителя бедуинской диаспоры арестовали по подозрению в вандализме и осквернении израильского флага. Возмутительные фотографии смотрите здесь.