Возмутительные кадры: в Ришон-ле-Ционе араб-бедуин надругался над флагом Израиля

Жителя бедуинской диаспоры арестовали по подозрению в вандализме и осквернении израильского флага. Возмутительные фотографии смотрите ниже.

Полиция Ришон-ле-Циона начала расследование после получения сообщения о подозрении в том, что рабочий на строительной площадке в городе совершил акт вандализма и осквернил государственный флаг.

Прибывшие на строительную площадку полицейские увидели куски государственного флага, которые были привязаны к обородуванию, используемому при строительстве.

Как уже упоминалось, полиция задержала подозреваемого — жителя бедуинской диаспоры — для допроса в участке.

Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь.

Как ранее писал Курсор, в понедельник вечером, 8 августа, в синагоге, расположенной на улице Рамбам в Петах-Тикве, произошла чрезвычайна ситуация, в результате которой пострадала пятилетняя девочка.