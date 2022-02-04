Депутаты и активисты сажают деревья возле палестинской деревни Бурин

Сотни активистов, в том числе депутаты кнессета от Мерец Габи Ласки и Мосси Раз и депутат кнессета от Объединенного списка Ахмад Тиби, в пятницу посадили деревья в деревне Бурин в Самарии, которая в последние недели подверглась нападениям со стороны поселенцев.

Сотни активистов, в том числе депутаты Кнессета от Мерец Габи Ласки и Мосси Раз и депутат Кнессета от Объединенного списка Ахмад Тиби, в пятницу посадили деревья в деревне Бурин в Самарии.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Плантаторы требуют, чтобы правительство эвакуировало близлежащий поселок Гиват Ронен и наказало его жителей, которые две недели назад напали на активистов.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Омер Бар Лев раскритиковал главу ЦАХАЛа за невмешательство военных в борьбе с насилием поселенцев. Министр общественной безопасности Омер Бар Лев написал письмо министру обороны Бенни Ганцу с критикой армейского руководства и просьбой о более активном участии военных в борьбе с насилием поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии, сообщается в четверг.

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