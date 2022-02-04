Депутаты и активисты сажают деревья возле палестинской деревни Бурин

Сотни активистов, в том числе депутаты Кнессета от Мерец Габи Ласки и Мосси Раз и депутат Кнессета от Объединенного списка Ахмад Тиби, в пятницу посадили деревья в деревне Бурин в Самарии.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Плантаторы требуют, чтобы правительство эвакуировало близлежащий поселок Гиват Ронен и наказало его жителей, которые две недели назад напали на активистов.
עכשיו בבורין: מאות ישראלים ופלסטינים יחד בנטיעות אחרי המתקפה האלימה של המאחז גבעת רונן על פעילים. יחד עוצרים את אלימות המתנחלים! #התחלנו @RHRIS @omdimbeyachad @ShovrimShtika @zazim_org_il @mehazkim @imahot4 @CRIMEMINISTER12 pic.twitter.com/S27RBIDQRW
— שלום עכשיו (@PeaceNowIL) February 4, 2022
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Омер Бар Лев раскритиковал главу ЦАХАЛа за невмешательство военных в борьбе с насилием поселенцев. Министр общественной безопасности Омер Бар Лев написал письмо министру обороны Бенни Ганцу с критикой армейского руководства и просьбой о более активном участии военных в борьбе с насилием поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии, сообщается в четверг.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.