Арье Амит о планах Бен-Гвира на посту министра: Это убийство демократии

Бывший начальник полиции Иерусалима Арье Амит осудил желание министра национальной безопасности передать ему полномочия по контролю над полицией.

«Изменение приказа полиции — это то, чего хочет Бен-Гвир, он хочет быть комиссаром, а формальный комиссар станет его тряпкой, это убийство полиции и убийство демократии», — заявил Амит в интервью 103FM.

Он добавил: «Не должно быть ситуации, когда политика проникает в полицию, она должна быть полностью свободна от политического мышления. Американская система, в которой начальник полиции подчиняется мэру, неверна и ведет к коррупции и к тому, что полиция там действует в соответствии с инструкциями политика. Как только он будет определять, какое подразделение получит больший бюджет, кто будет расследован и как они будут расследованы, это станет большой катастрофой для полиции и Демократии».

«Произойдет то, что полиция начнет больше стрелять, но в итоге все окажутся в тюрьме, и у них будут неприятности, — подчеркнул в конце своего выступления бывший начальник иерусалимского округа полиции. — Его указания не успокаивают, а поджигают, я не вижу возможности, одни неприятности. Подождите, пока он назначит следующего комиссара. Хотя это не важно, потому что следующим комиссаром все равно будет Бен-Гвир», — заключил он.

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