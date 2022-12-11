Бен-Гвир опубликовал обращение к генпрокурору после ее заявлений о законопроекте про полицию

11:39, Сегодня
Новости Израиля, Политика
итамар бен-гвир фото
Фото: Википедия

На фоне несогласия генпрокурора с поправками к приказу полиции, Бен-Гвир обратил внимание в Twitter, что полиция должна защищать граждан, а не врагов.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, назначенный министром внутренней безопасности, опубликовал в воскресенье утром посты в Twitter, направленные непосредственно на Гали Бахарав-Миару.

Об этом сообщает Mako.

Бен-Гвир подписал свои твиты : «В интересах зрителя Гали Бахарав-Миар».

Бен-Гвир опубликовал твиты на фоне несогласия генпрокурора с поправками к приказу полиции, которые получили прозвище «Закон Бен-Гвира». Ранее заявлялось, что не следует сравнивать отношения между министром обороны и армией, и отношения между министром национальной безопасности и полицией. Из-за этого армия вышла из-под контроля правительства в полном объеме и ее образ действий заключается в применении силы, а полиция должна действовать против врага, а не против граждан.

Ранее Курсор писал, как генпрокурор отреагировала на скандальный законопроект Бен-Гвира. Будущая коалиция, скорее всего, все равно примет закон, но Гали Бахарав-Миара предупредила, что не будет защищать его, когда он будет оспорен в Высоком суде.

Напомним, недавно Смотрич высказался о скандальном законопроекте Бен-Гвира.

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