Бен-Гвир опубликовал обращение к генпрокурору после ее заявлений о законопроекте про полицию

На фоне несогласия генпрокурора с поправками к приказу полиции, Бен-Гвир обратил внимание в Twitter, что полиция должна защищать граждан, а не врагов.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, назначенный министром внутренней безопасности, опубликовал в воскресенье утром посты в Twitter, направленные непосредственно на Гали Бахарав-Миару.

Об этом сообщает Mako.

Бен-Гвир подписал свои твиты : «В интересах зрителя Гали Бахарав-Миар».

לטובת הצופה גלי בהרב-מיארה: לקבוע מדיניות זה שברגע שיש אירוע כזה, מכניסים 30 ניידות יס»מ-מג»ב ובילוש לטפל בפורעים. pic.twitter.com/lyO2Qs3q1D — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 10, 2022

Бен-Гвир опубликовал твиты на фоне несогласия генпрокурора с поправками к приказу полиции, которые получили прозвище «Закон Бен-Гвира». Ранее заявлялось, что не следует сравнивать отношения между министром обороны и армией, и отношения между министром национальной безопасности и полицией. Из-за этого армия вышла из-под контроля правительства в полном объеме и ее образ действий заключается в применении силы, а полиция должна действовать против врага, а не против граждан.

לטובת הגברת גלי בהרב-מיארה טייק 2: במשך שעה אוטובוסים לא יכולים להגיע לכותל בגלל התפרעויות מחבלים וזריקות אבנים נגד שוטרים, בבירת ירושלים ולב ליבו של העם היהודי. במקרה כזה אסור לברוח ולהשתפן, חייבים להכניס אלף שוטרים ולהחזיר את הסדר והביטחון. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 11, 2022

Ранее Курсор писал, как генпрокурор отреагировала на скандальный законопроект Бен-Гвира. Будущая коалиция, скорее всего, все равно примет закон, но Гали Бахарав-Миара предупредила, что не будет защищать его, когда он будет оспорен в Высоком суде.

Напомним, недавно Смотрич высказался о скандальном законопроекте Бен-Гвира.