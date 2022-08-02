Арест лидера Исламского Джихада в Самарии: опубликованы первые фото и видео

Израильские войска окружили дом Бассема Саади, главы палестинской террористической группировки «Исламский джихад» в Самарии, прежде чем арестовать его и его зятя и помощника Ашрафа аль-Джаду.
В некоторых сообщениях говорится, что Саади также был ранен во время инцидента.
Видео операции, а также фото с террористом после ареста смотрите ниже:
В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что в Дженине арестованы двое палестинцев, подозреваемых в терроризме. Агентство безопасности Шин Бет подтвердило, что Саади был объектом ареста, его помощник также задержан.
В ответ базирующийся в Газе «Исламский джихад» заявил в своем заявлении, что объявляет состояние «боевой готовности» и повышает «готовность» своих боевиков после ареста Саади.
На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как колонна израильских военных машин въезжает в палестинский город. На других видео слышна тяжелая стрельба.
Местное крыло Исламского джихада взяло на себя ответственность за стрельбу по израильским войскам, действующим в городе.
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