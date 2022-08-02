Арест лидера Исламского Джихада в Самарии: опубликованы первые фото и видео

По словам официальных лиц, в ходе операции никто из израильских солдат не пострадал. 61-летний Саади попадал в тюрьму и освобождался Израилем много раз на протяжении многих лет.

Израильские войска окружили дом Бассема Саади, главы палестинской террористической группировки «Исламский джихад» в Самарии, прежде чем арестовать его и его зятя и помощника Ашрафа аль-Джаду.

В некоторых сообщениях говорится, что Саади также был ранен во время инцидента.

Видео операции, а также фото с террористом после ареста смотрите ниже:

נגרר על הרצפה וננשך על ידי כלב: הפלסטינים מפרסמים תיעוד ממעצרו של א-סעדי בג'נין אמש@kaisos1987 @ItayBlumental pic.twitter.com/SduBp1CN1I — כאן חדשות (@kann_news) August 2, 2022

ניסיון להרגיע את השטח: תמונות של בכיר הג'יהאד האסלאמי פורסמו לאחר מעצרו – "הוא בסדר"https://t.co/P6WZeoQ2Qh@ItayBlumental pic.twitter.com/EWsg7pcviX — כאן חדשות (@kann_news) August 2, 2022

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и пограничной полиции говорится, что в Дженине арестованы двое палестинцев, подозреваемых в терроризме. Агентство безопасности Шин Бет подтвердило, что Саади был объектом ареста, его помощник также задержан.

В ответ базирующийся в Газе «Исламский джихад» заявил в своем заявлении, что объявляет состояние «боевой готовности» и повышает «готовность» своих боевиков после ареста Саади.

На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как колонна израильских военных машин въезжает в палестинский город. На других видео слышна тяжелая стрельба.

#شاهد اشتداد الاشتباكات المسلحة بين المــقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال المتوغل في مخيم #جنين. pic.twitter.com/G9DWZP69m1 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 1, 2022

Местное крыло Исламского джихада взяло на себя ответственность за стрельбу по израильским войскам, действующим в городе.

من المعركة الدائرة الان في مخيم جنين pic.twitter.com/JycdFj4PxG — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) August 1, 2022

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты.