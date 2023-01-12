Арестован член антисионистской секты за встречу с террористами

Офицеры полиции арестовали мужчину, который в начале этой недели проник в лагерь беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что подозреваемый вместе с двумя другими членами маргинальной антисионистской ультраортодоксальной секты «Нетурей Карта» и встретился с палестинцами из местных террористических группировок.

«38-летний Эльханан Лакс из … Петах-Тиквы был задержан по подозрению в «поддержке и связях с террористической группой» и незаконном проникновении в «зону А». … Гражданам Израиля запрещен въезд в «зону А», поскольку она находится под гражданским контролем и контролем безопасности Палестинской администрации в соответствии с соглашениями Осло», — говорится в сообщении.

Как пишет СМИ, трое мужчин были засняты на видео во время встречи с видными представителями палестинской террористической группировки «Исламский джихад», а также с семьями террористов. Дженин считается рассадником палестинского терроризма.

Полиция заявила, что разыскивает еще двух мужчин. Все они могут столкнуться с длительным тюремным заключением, если их признают виновным в поддержке терроризма.

«Независимо от того, связано ли это с неприемлемой экстремистской идеологией, или из-за религиозного экстремизма, или из-за чего-то еще, полиция будет действовать решительно и с нулевой терпимостью», — сказано в заявлении полиции.

Как сообщал Курсор, 10 августа 2022 года члены Neturei Karta собрались на митинге за Палестину напротив Даунинг-стрит в Лондоне.

Они держали плакаты с критикой Государства Израиль и с надписями о том, что иудаизм и сионизм — противоположные вещи. Акция стала реакцией на операцию «Рассвет» в Газе.

Также мы писали о том, что в марте 2022 года в Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Палестины.