Ультраортодоксы из «Нетурей карто» вышли на антиизраильский митинг в Лондоне

Фото: pixabay.com

Нетурей карто — иудейское религиозное движение, резко выступающее не только против сионизма, но и против существования Государства Израиль.

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Автор материала: Ирен Давид