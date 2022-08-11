Ультраортодоксы из «Нетурей карто» вышли на антиизраильский митинг в Лондоне

Члены Neturei Karta, группы ультраортодоксальных евреев, выступающих против сионизма, собрались на митинге за Палестину напротив Даунинг-стрит 10 августа 2022 года в Лондоне, Великобритания.
Они держали плакаты с критикой государства Израиль и с надписями о том, что иудаизм и сионизм — противоположные вещи.
Акция стала реакцией на операцию «Рассвет» в Газе.
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