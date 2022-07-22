Арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля

Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.

Благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.

Это беспризорник, житель Абу-Гуша, неоднократно отбывавший тюремные сроки за тяжкие преступления. В последний раз он вышел из заключения в 2018 году. После освобождения он должен был посещать терапевтические учреждения и находиться под пристальным наблюдением полиции.

Около двух дней назад его выгнали из общежития. Вчера сотрудники инспекции последовали за ним в больницу «Хадасса Эйн-Керем», где арестовали за совершение уголовного преступления и попытку непристойного поступка.

В пятницу задержанного доставили в суд, где было принято решение продлить срок его содержания под стражей.

Редакция сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Вновь атаке палестинских арабов подвергся ведущий раввин религиозного сионизм рав Дов Лиор. В его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Наш сайт информировал, что мужчина, который провез израильтянина в Мекку, арестован. Немусульманам полностью запрещен въезд в город Мекку и в значительной степени запрещен въезд в город Медину, хотя, как сообщается, ограничения на доступ в Медину в последние годы были несколько смягчены.