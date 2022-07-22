Арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора

Вновь атаке палестинских арабов подвергся ведущий раввин религиозного сионизм рав Дов Лиор. В его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Арабские террористы сожгли машину одного из ведущих раввинов религиозного сионизма рава Дов Лиора в Иерусалиме.

Информацию об этом написал Телеграм-канал Люди в черном.

Вчера ночью неизвестный арабский террорист бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в жилой дом в иерусалимском районе Бейт-Орот. Кроме того, на стоянке возле дома был целенаправленно подожжен один из автомобилей. Как выяснилось впоследствии – принадлежащий известному раввину национально-религиозного лагеря раву Дову Лиору.

Один из местных жителей выстрелами в воздух отогнал террориста. Сейчас ведутся его поиски.

Это уже третий инцидент за месяц, ранее террористы пытались сжечь раввина и его семью живьём.

К сожалению, когда антисемиты вновь и вновь пытаются убить раввина без каких-либо препятствий, это показывает, что полиция не способна обеспечить безопасность граждан или ее это не интересует.

«Курсор» писал, что в Шаббат арабские террористы пытались поджечь дом раввина Дова Лиора. Полиция сообщила о нападении палестинских арабов на дом рава Лиора в Иерусалиме. Установлена попытка поджога с целью угрозы жизни и повреждения имущества.

Также мы информировали, что появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев. Ведущие духовные лидеры религиозного сионизма среди которых рав Хаим Друкман, рав Дов Лиор, рав Арье Штерн, рав Исраэль Ариэль, рав Шмуэль Элияху и другие выступили в поддержку основания новых поселений.