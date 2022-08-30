Арестованы подозреваемые в линчевании евреев в Иерусалиме

Полиция задержала еще одного подозреваемого в нападении на евреев возле могилы пророка Шмуэля. Им оказался 15-летний арабский подросток.

Попытка линчевания евреев возле могилы пророка Шмуэля: шесть подозреваемых, арестованных в выходные после жестокого избиения еврея, размахивавшего израильским флагом, во вторник предстали перед военным судом, и их задержание было расширенный.

Об этом сообщил kikar.

Шестым подозреваемым в причастности к преступлению является задержанный на днях 15-летний несовершеннолетний араб. Остальные подозреваемые были задержаны в конце прошлой недели.

«Подозреваемые, задержанные полицией, после подозрения в активной причастности к нападению, пресеченному силами безопасности, были доставлены для допроса в отделение Лев Бира района Иерусалима по подозрению в совершении правонарушений, связанных с участием в рукопашный бой, разбои и саботаж, правонарушения на почве расизма/враждебного отношения к обществу и другие правонарушения», — сообщили в полиции.

Ранее Курсор писал, что арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры. У гробницы пророка Шмуэля произошло серьезное происшествие. Первые видеозаписи смотрите ниже.

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