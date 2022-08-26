Стрельба в Лоде: появились новые подробности

52-летний мужчина был доставлен в медицинский центр Шамир в критическом состоянии. Позже медики констатировали смерть.

52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод в пятницу. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Вахвач был доставлен в медицинский центр Шамир в критическом состоянии, пока парамедики оказывали ему жизненно важную помощь. Вскоре медики были вынуждены констатировать смерть.

Полицейские начали обследование района в поисках подозреваемых, а криминалисты собрали улики с места происшествия. Начато расследование, сообщили в полиции.

По данным Ynet, в нескольких кварталах полиция обнаружила подожженный автомобиль и теперь изучает возможную связь этого факта со стрельбой.

В сообщении также говорится, что брат жертвы был убит два года назад при аналогичных обстоятельствах.

Ранее в пятницу мужчина в возрасте 30 лет был серьезно ранен после выстрела в открытом поле недалеко от арабского города Манда в Нижней Галилее.

Его эвакуировали в медицинский центр Рамбам в Хайфе. Чтобы задержать преступника, полиция установила блокпосты в этом районе.

Ранее Курсор писал про маниакальную любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке. Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.

Как сообщал Курсор, 20-летний солдат ЦАХАЛа Натан Фитусси был застрелен в понедельник вечером после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарам и был ошибочно идентифицирован как террорист.

Однако, согласно другому отчету, в подразделении были серьезные проблемы, которые, вероятно, способствовали смерти Фитусси.