Арестованы подозреваемые в стрельбе в Шхеме

Задержанный в прошлом отбывал срок в качестве заключенного и входил в террористическую организацию.

Силы обороны Израиля арестовали двух палестинцев в Шхеме ночью в воскресенье по подозрению в совершении обстрела из проезжающего автомобиля израильского автомобиля возле аванпоста Хават-Гилад, к северу от Ариэля в Самарии, в пятницу.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Армия обороны Израиля заявила, что действовала на основе информации разведывательного управления ШАБАК, чтобы арестовать 47-летнего Насера ​​Накиба, жителя лагеря Аскар в Шхеме. Накиб в прошлом отбывал срок в качестве заключенного по соображениям безопасности и был членом террористического ополчения ФАТХ «Танзим», сообщили в ЦАХАЛе.

21-летний сын Накиба Мохаммад также был арестован по подозрению в участии в пятничном нападении, которое не привело к травмам, но повредило пулями автомобиль, по которому стреляли. Нассер Накиб также подозревается в торговле оружием, сообщили в ЦАХАЛе.

«Во время операции развернулись ожесточенные беспорядки, в ходе которых участники беспорядков открыли огонь по [израильским] силам, которые ответили средствами разгона беспорядков. Когда силы вышли из [района], в них были брошены большие камни, и силы ответили огнем. Выявлено попадание», — заявили в армии.

«Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве офицер полиции задержан по подозрению в изнасиловании.