Аресты и вмешательство ШАБАКа — что происходит накануне слушаний в Верховном суде

Сегодня Верховный суд рассмотрит закон о неприкосновенности. Перед слушаниями активисты устроили протест, начались аресты.

Сегодня, 28 сентября, коллегия из 11 судей Верховного суда обсудит петицию против закона о неприкосновенности, который устанавливает ограниченный перечень причин для отстранения от должности премьер-министра.

Перед дебатами Левин выступил с резким заявлением и сказал, что эти слушания равносильны «дискуссии об аннулировании результатов выборов».

СМИ также сообщили, что ШАБАК подключился к процессу и будет обеспечивать безопасность судей из-за деликатности вопроса на слушаниях.

Кроме того, десятки протестующих провели демонстрацию перед домом премьер-министра в Иерусалиме. Четверо арестованы.

לפני הדיון בבג"ץ על חוק הנבצרות: ארבעה מפגינים נעצרו בחשד להפרת הסדר במחאה מול בית רה"מ בירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/Xp2KyLqPyw — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2023

Представители «Братьев по оружию», вышедших на протест, сказали: «Вот как выглядит страна в хаосе. Премьер-министр Нетаниягу утратил лидерский дух и с трудом сдерживает группу неорганизованных людей из коалиции, возглавляемой исполняющим обязанности премьер-министра Яривом Левиным и министром национальной несостоятельности Итамаром Бен-Гвиром, который втягивает Израиль в гражданскую войну. Это государственный переворот. Мы требуем: Нетаниягу, остановись. Даже Ротман понял, что это чересчур».

Курсор писал, что Нетаниягу адресовал Бен-Гвиру четкое послание на фоне нового скандала.